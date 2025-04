Il territorio ed i flussi turistici. Le presenze sotto la Rocca: "Puntiamo a crescere ancora"

Anche con il meteo che fa le "bizze", San Miniato è stata metà di turisti per Pasqua e Pasquetta, confermando l’appeal in crescita ormai da diversi anni: ristoranti e strutture hanno lavorato a ottimo regime. E ora si guarda ai prossimi "ponti". Del resto, la stessa amministrazione comunale nel Dup (documento unico di programmazione) proprio analizzando i dati disponibili (circa 50mila presenze l’anno) sottolinea come tutti gli indicatori "lasciano ben sperare per un ulteriore incremento delle presenze turistiche nel 2025".

In questi ultimi anni è aumentata anche l’offerta ricettiva privata e il Comune è proprietario di importanti strutture, come l’Hotel Miravalle e non ultimo l’Ostello – a pieno regime anche in questi giorni – "che ha colmato un segmento di ospitalità extra alberghiera".

L’offerta turistica extra alberghiera, con particolare riferimento al turismo religioso, si è già rafforzata da tempo, con l’apertura di un immobile destinato a questo tipo di accoglienza nei locali del Seminario vescovile, con la creazione di 8 camere per 14 posti letto. Il Comune mantiene poi gli impegni con la Rete Internazionale delle Città Slow "al fine di rendere fruibile il turismo slow" che è in crescita.

Prosegue anche il rapporto con l’Associazione Europea delle Vie Francigene, con l’Associazione Federcammini e con l’Associazione "Romea Strata", in quanto, nel territorio sanminiatese, il tratto della via Francigena coincide con la Strada Romea: le presenze sono significative. Essendo San Miniato, storicamente su queste vie – dice l’amministrazione – "si continua a lavorare sulla valorizzazione dei Cammini", intorno ai quali si è creato un senso di comunità e accoglienza tra i cittadini, gli esercizi commerciali e gli operatori turistici.