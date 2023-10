Il Teatrino dei fondi compie 30 anni

Il 20 ottobre alle 21.30 il Quaranthana Teatro di San Miniato apre la stagione teatrale e i festeggiamenti per i 30 anni del Teatrino dei Fondi con lo spettacolo “Batracomiomachia. La battaglia dei topi e delle rane“, con Andrea Macaluso. Una parodia dei poemi epici che gli antichi attribuivano, erroneamente, a Omero. In verità, si tratta di uno dei testi più misteriosi dell’antichità greca, di cui non si conoscono autore e epoca. In scena, la Batracomiomachia non è rappresentata ma evocata, attraverso parole e suoni. Tutti i personaggi della vicenda diranno la loro e prenderanno forma i vari mondi.