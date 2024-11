Il tartufo si tinge di giallo. Festa e cena con delitto

Delizie e divertimento. Nello storico Circolo Cheli, a San Miniato la cena si tinge di bianco e di giallo. Il bianco è quello del tartufo sanminiatese, che sarà il protagonista del menù gran gourmet proposto per l’occasione, e il giallo è quello che contraddistingue il genere poliziesco. Tra un piatto di antipasti tipici e uno di pietanze della migliore tradizione toscana a base di tartufo locale, infatti, i commensali saranno coinvolti in un’indagine poliziesca condotta da Sherlock Holmes, alias Franco De Rossi, con indizi e moventi da scoprire. L’obiettivo? Gustare un’ottima cena in un locale prestigioso e scoprire l’assassino, ovviamente, con tanto di premi per i migliori investigatori della serata e l’intervento di alcuni attori, tra i quali Carlo Emilio Michelassi, che si è formato alla scuola di Giorgio Albertazzi.

La Compagnia del delitto che ha appena festeggiato i vent’anni di attività, diretta dalla scrittrice Paola Alberti, allieva di Dacia Maraini, è, infatti, specializzata in murder-parties, che sono eventi a enigma dal sapore british molto divertenti, per una serata originale all’insegna del giallo, della caccia all’assassino e dell’ottima cucina. E prima del dessert il colpevole verrà sicuramente scoperto dai commensali. Info-prenotazioni al 320 7057755 o al 0571 43169