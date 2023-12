Il Tar dà ragione al Comune. Ok alla gara

La graduatoria redatta dal Comune per la gara d’appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori del nuovo Polo 0-6 che nascerà nel quartiere di Fuori del Ponte è stata ritenuta corretta dal Tar. Sono stati quindi respinti i ricorsi delle due ditte che avevano concorso alla gara per la realizzazione della nuova scuola chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione. Una buona notizia che non permette comunque di rispettare i tempi inizialmente previsti per la posa della prima pietra, inizialmente fissati alla fine di quest’anno. Si dovrà aspettare il 2024 per l’assegnazione del cantiere e il via ai lavori, del nuovo Polo 0-6 così come del nuovo PalAcqua, l’altra grande struttura finanziata con i fondi del Pnrr. Da Palazzo Stefanelli sono sempre arrivate garanzie sul rispetto dei tempi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha fatto atterrare a Pontedera – tra tutti gli interventi, compresi i lavori in corso per l’efficientamento energetico al Teatro Era e al cinema Agorà – oltre 15 milioni di euro di finanziamento. Prima il PalAcqua che sorgerà al posto del mercato ortofrutticolo e poi il nuovo polo dell’infanzia, pensato di fianco alla scuola Maltagliata. È infatti più avanti la progettazione della nuova piscina coperta che nascerà sulle ceneri del mercato ortofrutticolo e del magazzino comunale che per anni ha ospitato la palestra pugilistica Mazzinghi, la palestra della ginnastica Stella Azzurra e i carri del Carnevale dei Ragazzi. Successivamente, in primavera, potrebbero aprirsi il cantiere del nuovo Polo 0-6. l.b.