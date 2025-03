Il successo del Premio donne sanminiatesi

Un pomeriggio eccezionale in una sala del consiglio piena di persone per rendere omaggio a cinque donne che con il loro impegno sono un sempio per tutta la comunità. A loro è andata l’edizione 2025 del el Premio Donne sanminiatesi. Protagoniste di questa edizione sonostate Gisella Ensabella, fondatrice dell’Asd Gam, da sempre impegnata per rendere lo sport accessibile a tutti; Bettina Ferretti artista poliedrica con uno sguardo attento e critico alla società, impegnata sul fronte della lotta alla violenza sulle donne; Vanna Profeti fondatrice della Banca del Tempo ed ex presidente della Commissione pari opportunità, da tutta la vita impegnata nel sociale e nel volontariato, e Maria Rossi storica ristoratrice, fondatrice insieme al marito Ivano Pistolesi del famoso “ristorante Fidelia”, un punto di riferimento per tutta la città. Anche quest’anno un premio alla memoria, stavolta assegnato a Edi Gori, storica commerciante ed ex presidente del Ccn San Miniato, prematuramente scomparsa nel novembre 2023.