Il sottosegretario Silli: "Con Bagnoli sindaco filo diretto col governo"

"Dopo la vittoria di Matteo ci sarà davvero una presenza del Governo e un’attenzione molto particolare nei confronti di Pontedera". Le parole di Giorgio Silli, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e candidato alle Europee con Forza Italia e Noi Moderati ieri pomeriggio in visita al comitato elettorale di Matteo Bagnoli. "È fondamentale far vedere la vicinanza del Governo centrale sui territori, non solo a parole ma con la presenza fisica – ha detto Silli –. A dimostrazione che c’è un filo diretto che lega Roma con tutti i territori Matteo ha il mio telefono, ci scriviamo. Noi siamo a disposizione".