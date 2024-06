Il sottosegretario Bitonci in visita ad alcune eccellenze della zona

Una visita importante, quella delsottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Massimo Bitonci, che si è recato nelle sedi di alcune imprese manifatturiere del distretto del Comprensorio del Cuoio insieme alla candidata a sindaco, Silvia Squarcini. Insieme a loro anche il deputato della Lega, Edoardo Ziello, l’europarlamentare, Susanna Ceccardi e la consigliera regionale, Elena Meini.

Gli incontri – spiega una nota – hanno affrontato le principali problematiche imprenditoriali e del lavoro al livello nazionale ed europeo, "ma anche quelle del livello locale come ad esempio una completa assenza da parte dell’amministrazione uscente di Montopoli che non ha mai avuto un rapporto costante con chi fa vivere l’economia del nostro territorio", ha detto Squarcini che aggiunge: "i prodotti di eccellenza realizzati nel nostro territorio non sono mai stati valorizzati come si sarebbe dovuto da parte dell’amministrazione uscente rappresentata dalla Vanni". Poi un annuncio: "Se dovessi vincere le elezioni mi impegnerò affinché si instauri da subito un collegamento istituzionale e politico forte con i vertici dei ministeri preposti, al livello nazionale, per garantire la adeguata promozione territoriale". E ancora: "Montopoli con Vanni come sindaco rimarrebbe nell’immobilismo amministrativo e nel completo isolamento perché non ha rapporti, al livello nazionale, con nessuno in grado di poter attivare quei progetti di sostegno necessari per il nostro comune".

Quindi, ad una manciata di ore dal voto, un appello: "È arrivato il momento di far diventare Montopoli centrale e appetibile, da un punto di vista economico e turistico, scegliendo chi ha i contatti istituzionali giusti per contribuire a riattivare l’economia e il commercio del nostro tessuto territoriale".