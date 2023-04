Il sistema museale della città, programma e accordi di rilancio

In queste settimane sono in corso gli incontri dell’assessore alla cultura Loredano Arzilli (nella foto). Il Comune sta riorganizando, per rilanciarlo, il Sistema Museale di San Miniato, attivo dal 2000. Si tratta di una rete di poli espositivi, unitiin un percorso che coinvolge la città e permette di apprezzarne la ricchezza di collezioni d’arte. Il sistema museale include i musei civici comunali, edifici e collezioni di proprietà del Comune (Rocca Federiciana, Museo del Palazzo Comunale, Area Archeologica di San Genesio, Museo didattico sulla Civiltà della Scrittura, Museo della Memoria), i Musei Diocesani, appartenenti alla Diocesi di San Miniato (Museo Diocesano d’Arte Sacra e Torre di Matilde, Via Angelica, le cappelle di Sant’Urbano e di San Pietro), la collezione dell’Arciconfraternita della Misericordia, il museo della Fondazione Conservatorio di Santa Chiara e la collezione dell’Accademia degli Euteleti.