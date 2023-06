Il sindaco e la sua squadra Deleghe anche ai consiglieri "Governiamo insieme"

"Abbiamo corso insieme, abbiamo vinto insieme, e insieme dobbiamo governare", dice il sindaco Manuela Del Grande che con questo spirito ha varato la squadra che la accompagnerà per i prossimi cinque anni. Una squadra che non è solo fatta di assessori. Ci sono anche i consiglieri delegati. "L’ho detto subito che non avrei mai voluto un gruppo che viene in consiglio e si limita ad alzare la mano – precisa –. Voglio persone partecipi, che danno il loro contributo in base alle professionalità di cui sono espressione, alle loro passioni, alle loro idee". Allora vediamola la squadra di Del Grande che ieri sera ha affrontato il primo consiglio comunale, quello del debutto ufficiale con tanto di cerimonia di rito.

Il primo cittadino tiene nelle proprie mani le deleghe a scuola e sociale, politiche per la casa, organizzazione delle risorse umane, polizia municipale e centri storico. La giunta: Maurizio Lucchesi (vicesindaco, assessore ai lavori pubblici, manutenzione urbana e del territorio), Elena Trovatelli (governo e pianificazione del territorio, urbanistica ed edilizia, viabilità e trasporto), Roberto Michi (sviluppo economico, commercio, attività produttive, artigianato e industria), Laura Falorni (bilancio, finanze, tributi, partecipazione alle politiche per l’ambiente, tutela e igiene del territorio), Romano Nieri (sport, attività sportive, politiche agricole e promozione dei prodotti tipici del territorio).

Consiglieri delegati: Johann Bontà (capogruppo e deleghe agli impianti sportivi e alle politiche energetiche), Valentina Novi (deleghe a turismo, eventi, rapporti con le associazioni, gemellaggi), Benedetta Pandolfi (deleghe agli affari generali, alle attività istituzionali, politiche comunitarie e bandi di finanziamento), Luca Vanni (consulte, politiche giovanili e forum dei giovani), Daniela Boschi (solidarietà e pari opportunità), Orazio Arria (sicurezza, caccia, protezione civile).

"Il primo impegno? E’ stato riprendere i contatti con tutto il personale del nostro Comune – dice il sindaco – . Ho voluto incontrarli tutti, ho parlato a lungo con loro. Sono la nostra grande risorsa e un tassello strategico del funzionamento dell’amministrazione insieme alla giunta ed ai consiglieri delegati. Insieme vogliamo essere un’unica squadra".

C. B.