Il sindaco:: "Autovelox nei punti critici"

Aumentare la sicurezza sulle strade attraverso una serie di controlli alla circolazione stradale attraverso gli autovelox, nei punti più critici. Ma non solo, perché l’amministrazione comunale pensa inoltre a un sistema di videosorveglianza. Perché gli occhi elettronici "date le condizioni generali della sicurezza sulle nostre strade, messe in evidenza anche da recenti fatti di cronaca, ecco che a partire da domani sulle strade del territorio comunale sarà effettuato un servizio di controllo alla circolazione stradale tramite autovelox nei punti più critici" è quanto sottolinea il sindaco Francesco Auriemma. Verranno monitorati l’attraversamento dell’abitato di Ponteginori, la zona artiginale-commerciali e altri tratti insidiosi. "Inoltre, per migliorare la qualità della vita di tutta la popolazione, come amministrazione comunale ci stiamo organizzando per accrescere la sicurezza nei centri abitati tramite un sistema di videosorveglianza. L’età media degli abitanti e la conformazione del nostro territorio, ci impongono di operare in tutte le direzioni possibili per scongiurare furti o truffe perpetuate a danno dei nostri cittadini" conclude il sindaco.