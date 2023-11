Il segno di D’Annunzio su Volterra. Un cartellone ricco di arte e cultura

VOLTERRA

La manifestazione D’Annunzio a Volterra che inizierà con il primo evento oggi e si concluderà il 16 dicembre, sostenuta dal Mic con il patrocinio di Regione, consiglio regionale della Toscana, Comune di Volterra, Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, si colloca nell’ambito delle celebrazioni dei 160 anni dalla nascita di D’Annunzio. Il progetto ideato da Simone Migliorini, è un caleidoscopio che comprende eventi e workshop tenuti da grandi coreografi, attori, danzatori, musicisti, realizzati in luoghi artisticamente tra i più significativi di Volterra, nell’ottica di coinvolgere la città in eventi di alto profilo culturale. Tra i partecipanti ai workshop verranno selezionati danzatori e attori per la mise en espace di La città morta di Gabriele D’Annunzio che si svolgerà il 16 dicembre. Nel cartellone: ‘Immaginato Gabriele D’annunzio’, retrospettiva dell’immaginifico cinematografico di D’Annunzio e il suo rapporto con Volterra con Ugo Brusaporco, oggi a Palazzo dei Priori alle 17:30; ‘Gabriele D’Annunzio inventore della pubblicità?’ con Nicola Fano, l’8 dicembre alle 17:30 a Palazzo dei Priori; ‘Gabriele d’Annunzio e il teatro - La Città Morta’ con Giorgio Zanetti il 9 dicembre alle 18 sempre a Palazzo dei Priori; I’l Manierismo nel Novecento a partire da d’Annunzio’ con Francesco Galluzzi, il 15 dicembre alle 18 a Palazzo dei Priori. Il 15 dicembre alle 21:15, a Palazzo Ricciarelli dello Sbarba, andrà in scena ‘Piacere Notturno’, spettacolo con Paola Massoni, soprano e interprete, Simone Migliorini, interprete e Stefano Adabbo al pianoforte.

L’intenso e tormentato amore tra Eleonora Duse e D’Annunzio viene rappresentato con le parole del poeta e le romanze dei musicisti a lui contemporanei. A conclusione della manifestazione, al museo Guarnacci, il 16 dicembre, alle 15, la mise en espace di ‘La Città morta ‘di Gabriele D’Annunzio, con Luisa Stagni, Sebastiano Tringali, Migliorini, Aurelio Gatti, Carlotta Bruni, Paola Massoni, Stefano Adabbo e gli allievi selezionati durante i workshop.