Il Salone del Mobile fa il pienone. Soluzioni green e nuove tendenze: "Grande rilancio dell’outdoor"

Un successo di presenze. Importanti oggi più di sempre, visto la fase difficile dell’economia nell’attuale contesto geopolitico. Il Salone del Mobile di Milano chiude la 62esima edizione conpresenze in crescita del 17,1% rispetto al 2023. Nella top 15 delle geografie di mercato si registra il grande ritorno della Cina, seguita da Germania, Spagna, Brasile. Andrea Caponi, presidente del Ciac, il consorzio export di Ponsacco sottolinea l’importanza dei numeri dell’evento, l’interesse riscontrato e in particolare la presenza di operatori cinesi. "La Cina, per noi, è un mercato strategico – dice – Questo ritorno massiccio è una carica positiva, visto che Russia e Ucraina, altrettanto fondamentali per i mobilieri pisani, sono in fortissimo calo dall’inizio delle guerra". Innovazione e sostenibilità sono state le linee guida dell’edizione. Le novità? Molte. Fra queste la crescita del settore outdoor. "Una crescita concreta – ammette Caponi – confermata dall’interesse anche per le nostre creazioni". Grande attenzione a progetti orientati verso soluzioni sempre più sostenibili. Edra, eccellenza toscana con sede a Ponsacco, nelle molte novità ha presentato "Every Place".Una collezione di divani ideale sia in interni sia in esterni. La materia "è composta – viene spiegato – da un filato di nuova concezione,realizzato in esclusiva per Edra dal recupero delle bottiglie di plastica (100% pet), trattato e rigenerato". Un materiale traspirante e antimuffa che offre performance straordinarie; resiste alla luce del sole e alla salsedine. Va bene in barca o a bordo piscina. O comunque dove piace di più. Può abitare in ogni luogo. E con eleganza.

C. B.