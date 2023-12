Il ricordo di Marcello Lippi: "Edilio Pellinacci una persona splendida"

PONTEDERA

"Una persona splendida. Il mio ricordo non può essere che positivo e anche riconoscente perché Edilio Pellinacci è stato il primo ad avere avuto fiducia in me affidandomi la guida di una squadra professionistica. E’ stato il presidente che mi ha aperto le porte al professionismo". Marcello Lippi ha 75 anni e dopo una vita trascorsa in panchina, dopo aver vinto scudetti e Coppa dei Campioni con la Juventus e il mondiale nel 2006 con la nazionale, ora si gode la meritata pensione. Lo raggiungiamo telefonicamente e volentieri ci apre il suo cuore al ricordo di Edilio Pellinacci, morto domenica mattina all’età di 76 anni. Lippi, dopo aver smesso di giocare a pallone, nel 1982 iniziò ad allenare la Primavera della Sampdoria. Pellinacci, che nel 1983 diventò presidente del Pontedera, capì subito che quell’allenatore che somigliava tanto a Paul Newmann era un predestinato. Unl’altra delle grandi intuizioni di Pellinacci dopo quella imprenditoriale del Boccaccio Club, per decenni tempio della musica e del divertimento per generazioni di giovani. Così chiamò Marcello Lippi alla guida del Pontedera in serie C dandogli la prima opportunità di allenare nel calcio professionistico. Con il viareggino in panchina il Pontedera arrivò in finale nell’allora Coppa Anglo-Italiana, persa contro il Piacenza.

"Edilio e la sua famiglia erano fantastici – ancora le parole di Lippi – Mi hanno dato subito dfiducia. Abbiamo fatto buoni risultati, niente di eccezionale, ma fu una stagione positiva. Per un giocatore che come me aveva una lunga militanza in una società era quasi naturale allenare la squadra Primavera se voleva iniziare la carriera di tecnico. Meno naturale approdare tra i professionisti. Edilio mi ha dato questa possibilità. Lo ricordo con grande affetto". Il funerale oggi alle 15.30 alla Chiesa di San Giuseppe.

gabriele nuti