Il regista Veronesi a spasso con il sindaco

I paesaggi e qui scorci di Montecatini Val di Cecina in un film per il grande schermo, magari firmato dal regista Giovanni Veronesi. Un desiderio espresso dal sindaco Francesco Auriemma. "Oggi ho avuto il grande onore di accompagnare il noto regista Giovanni Veronesi a visitare parte del nostro Comune – racconta –. È stata un’esperienza emozionante e stimolante e non posso fare a meno di sperare che qualche nostra location possa catturare il suo interesse per un prossimo film. Sono convinto che il nostro territorio abbia tanto da offrire e sarebbe fantastico vederlo sul grande schermo!".