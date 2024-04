Il re dei mari Iacopo Inghirami. Comitato per intitolargli una nave

Volterra riscopre un grande personaggio della sua storia con l’obiettivo, grazie alla costituzione di un nuovo comitato, di rispolverare questo personaggio, un vero Re dei mari, dalla muffa delle ere e giungere alla dedicazione di una nave. Nell’occasione, infatti, della ricorrenza dei 400 anni dalla morte del Cavaliere e viaggiatore per mari Iacopo Inghirami si è costituito, per iniziativa del volterrano e cultore di storia navale Moreno Ceppatelli, il comitato Ammiraglio Iacopo Inghirami, con il duplice obiettivo di promuovere la figura dell’Ammiraglio volterrano appartenente alla Marina del Sacro Ordine dei Cavaliere di Santo Stefano, e per caldeggiare l’intitolazione a suo nome di una nuova nave allo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana. Secondo le fonti, fu promosso ammiraglio (1603) in seguito a un fatto d’armi presso le Bocche di Bonifacio contro il corsaro barbaresco Murad ra’is, Al comitato hanno aderito: Accademia dei Sepolti di Volterra, Accademia di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano, associazione Pro Volterra, Comune di Volterra, la famiglia Inghirami, la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, i gruppi di Livorno e di Pisa dell’associazione Nazionale Marinai d’Italia, l’istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, L’ordine dei Cavalieri di Santo Stefano, di cui faceva appunto parte Iacopo Inghirami, era composto da nobili provenienti da tutta la nostra Penisola, per questo la sua flotta può essere considerata la prima Marina italiana dell’età moderna. Il comitato organizza a Volterra, il 4 maggio alle 10 nelle sale del centro studi espositivo. L’evento, "Il Cavaliere Iacopo Inghirami, uno dei più grandi ammiragli italiani" vedrà come relatore Marco Gemignani, docente di storia e strategia navale all’accademia navale e presidente dell’accademia di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano. L’intervento sarà preceduto dalla presentazione del comitato da parte del presidente Moreno Ceppatelli, volterrano, cultore di storia navale, socio e sindaco revisore del Gruppo di Livorno dell’associazione nazionale Marinai d’Italia. Presenti anche gli altri componenti e rappresentanti costitutivi del comitato.

Ilenia Pistolesi