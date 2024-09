Il raduno degli amministratori. A ottant’anni dalla Liberazione. Ecco la cerimonia con tutti gli ex

Una cerimonia carica di significati. Ripercorrendo i volti e le azioni degli uomi i che hanno guidato il territorio fino ad oggi. Nell’ambito del Progetto "L’Officina della memoria a 80 anni dalla Liberazione” (San Miniato 1944-2024), l’amministrazione comunale renderà omaggio a tutti gli amministratori pubblici che in questi ottant’anni "hanno contribuito a costruire la democrazia e a rafforzare la Costituzione repubblicana – spiega il sindaco Simone Giglioli –: per quelli che non sono più tra noi, è gradita la presenza di un familiare". Il Comune ha provveduto a stilare l’elenco completo di chi ha rivestito la carica di sindaco, assessore o consigliere comunale. In particolare non sarà semplice ritrovare familiari di quelli che nel tempo sono deceduti, ma hanno contribuito all’amministrazione nei primissimi anni del dopo guerra, favorendo la ricostruzione. A partire dagli eredi del primo sindaco, Emilio Baglioni, che lasciò la carica nel 1946. La cerimonia si terrà nell’auditorium Crédit Agricole di Piazza Buonaparte, Sabato 12 ottobre alle 10. "Consiglieri comunali, assessori e Sindaci, dal dopoguerra a oggi, sono invitati fin da ora – aggiunge il primo cittadino –. Gli amministratori presenti riceveranno in omaggio il libro "Le vie della memoria e della democrazia. La toponomastica di San Miniato per la libertà", a cura di Delio Fiordispina. Per tutti, fa sapere il Comune. è gradita la conferma della presenza all’indirizzo [email protected] o telefonando ai numeri 0571406200/203. Intanto prosegue il lavoro di ricerca per contattarne il più possibile.

C. B.