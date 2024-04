Il racconto di Renzo Ulivieri

L’associazione culturale il Chiassino organizza nella propria sede, lunedì 8 aprile alle 18, un collegamento da remoto con una leggenda del calcio, mister Renzo Ulivieri. L’invito non è rivolto solo agli addetti del settore sportivo, ma è aperto a tutti coloro che vogliano partecipare. "in questa occasione, Ulivieri parlerà di un argomento molto interessante che non si limita al mondo del calcio ma coinvolge la gestione di una squadra nello sport collettivo: lo spirito di una squadra come arma vincente. Chi parteciperà avrà occasione di confrontarsi con mister Ulivieri, porre domande e soddisfare curiosità dubbi e ottenere consigli".