Il quarto compleanno del Circolo Scherma Arno: "Grandi risultati. Gli atleti il cuore pulsante"

Lo scorso sabato pomeriggio, presso la sala polifunzionale Don Angelo Orsini del Comune di Calcinaia si è svolta una cerimonia in occasione del quarto anno di attività del "CircoloScherma Arno A.S.D.". La cerimonia si è aperta con i saluti e i ringraziamenti da parte del Presidente Gianluca Alessandrucci all’amministrazione comunale, ai maestri, agli istruttori e a "tutti gli atleti ed atlete che ogni giorno, con i loro intensi allenamenti, animano l’attività del nostro Circolo, rappresentandoci periodicamente, sul territorio italiano e nelle competizioni sportive ai vari livelli". Per l’occasione si sono ricordati i quattro anni di attività trascorsi. "Oggi si vede concretizzato il nostro obiettivo, non solo dal punto di vista agonistico. Al momento, infatti, contiamo oltre quaranta atleti distribuiti fra le varie categorie". A conclusione del suo intervento Alessandrucci ha ricordato l’onorificenza del distintivo di bronzo da lui di recente ottenuta dalla Federazione Italiana Scherma, il cui merito va a tutto il team dal Circolo Scherma Arno, capace di realizzare una rete con le associazioni, le istituzioni e le realtà presenti sul territorio. Anche l’amministrazione comunale, nella persona del vice sindaco Flavio Tani, ha voluto portare i complimenti a tutti i componenti del Circolo per l’attività meritoria che hanno portato sul territorio. Come di consueto, poi, l’assemblea direttiva del circolo giallo-blu ha deciso, in linea con il suo statuto, di nominare soci onorari delle personalità che si sono prodigate in favore della scherma o del Circolo Scherma Arno. Quest’anno è stata la volta del dottor Stefano Barlacchi – Console Onorario della Repubblica di Polonia in Toscana - e della sua addetta stampa, dottoressa Aleksandra Seghi Krol, avendo dimostrato entrambi massima collaborazione in occasione delle attività organizzate dal Circolo. Il Console Barlacchi, nel suo intervento, ha tenuto a sottolineare l’importanza dei valori dello sport, vicini agli ideali propri della Polonia e con la dottoressa ha auspicato un probabile e possibile gemellaggio con un club schermistico polacco, proprio in segno di vicinanza fra i due popoli. A tal riguardo hanno donato due libri della biblioteca consolare sulla vicinanza, risalente ad epoca passata, fra l’Italia e la Polonia. Come da tradizione è arrivato anche il momento dedicato ai nuovi atleti ognuno dei quali è stato investito della nomina di schermidore. A seguire la proiezione di un filmato nel quale sono state ripercorse le tappe fondamentali dell’ultimo anno. I festeggiamenti si sono conclusi con l’annuncio della nuova tradizione consistente nel piantare un albero di olivo per ogni anno di attività e una torta di compleanno, addobbata con colori societari giallo-azzurro ed il logo del Circolo Scherma Arno.