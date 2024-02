Il progetto didattico legato alla pelle

Rotta su Milano per l’avventura di "Amici per la Pelle" che ogni anno vede gli alunni delle scuole secondarie del comprensorio avvicinarsi in modo istruttivo all’universo della conceria. L’iniziativa, sostenuta da Unic in collaborazione con Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, si propone di stimolare la curiosità dei giovani verso il mondo della pelle attraverso la realizzazione di manufatti in pelle e cuoio, dando loro l’opportunità di partecipare ad un concorso che culminerà con l’esposizione delle opere a Lineapelle. Per il Presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola Michele Matteoli "il progetto “Amici per la Pelle” dimostra come l’apprendimento esperienziale e la collaborazione tra istituti scolastici e il settore industriale rappresentano la giusta chiave per ispirare le future generazioni e creare un legame positivo tra i giovani e uno dei settori più importanti per l’economia locale e non solo".