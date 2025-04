Il Premio Roberto Ghinetti. Assegnato a Giuliana Sgrena

La prossima edizione del Premio Ghinetti renderà omaggio all’impegno di Giuliana Sgrena. Si tratta di un premio istitutito dal Comune nel lontano 1994, in memoria del giornalista Roberto Ghinetti morto nel 1993, a soli 32 anni, per una grave malattia. Quest’anno il premio va alla Sgrena a venti anni dal suo rapimento a Baghdad, quando era inviata per il Manifesto, e dall’uccisione dell’agente del Sismi Nicola Calipari che si era occupato della sua liberazione.

Per la sezione giovani il premio va a Max Brod, giornalista di Report, del Fatto Quotidiano e di Agorà, promotore dell’iniziativa "No Peace No Panel", un appello per dare spazio nei media a coloro che propongono percorsi di pace. La cerimonia di consegna si svolgerà il 10 aprile alle 16 in sala del consiglio mentre la mattina, dalle 9, nell’auditorium del Cattaneo, alla presenza di alcune classi, si svolgerà una lezione di giornalismo.

A patrocinare l’evento sono la Regione, la Provincia di Pisa, l’Ordine dei giornalisti della Toscana e l’Associazione Stampa Toscana. "La trentunesima edizione del premio giornalistico ‘Roberto Ghinetti’ è un’importante occasione per celebrare il coraggio e l’impegno di coloro che, attraverso il giornalismo, perseguono la verità e promuovono la giustizia. Quest’anno, il riconoscimento viene conferito a due figure emblematiche", ha spiegato il sindaco Simone Giglioli.