"Il preludio di un cuore indomito", dal libro al teatro

"ll preludio di un cuore indomito". Come percepire il proprio valore e donarlo a chi non lo conosce è un libro di Andrea Taddei. Ma è anche il titolo di un’iniziativa della Fondazione Istituto del Dramma Popolare di San Miniato che, con questo evento, riprende l’attività dopo la pausa estiva e dopo il successo della festa del Teatro che ha avuto il suo momento centrale con la messa in scena di "Dramma Industriale", per la regia di Giovanni Ortoleva. L’appuntamento, sabato 7 ottobre alle 21,30, nella sala medicea del convento dei frati minori di San Romano, è infatti con la lettura teatralizzata del libro di Taddei. la voce narrante sarà Andrea Taddei, le voci soliste Emanuele Taddei e Chiara Benedetti. Al pianoforte e alla fisarmonica ci sarà il maestro Fabrizio Berni. L’iniziativa del Dramma Popolare – guidata dal presidente Marzio Gabbanini – è organizzata in collaborazione con l’associazione Arco di Castruccio e il santuario "La madonna" di San Romano. La serata ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che sostiene in modo determinate il teatro del Cielo, e di alcuni sponsor come Tecnoasbiente Spa, scoietà del gruppo Ecordidania.