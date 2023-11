Il Ponte Blu dopo 25 anni. Segni di usura e ruggine: "Presto un progetto"

Via libera all’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva delle opere di manutenzione straordinaria al ponte di via di Pruneta. Per tutti il Ponte Blu. Via di Pruneta è una tra le più importanti arterie di Ponte a Egola: è un tratto della variante che permette di evitare il passaggio dal centro del paese, soprattutto a mezzi pesanti. Un aspetto distintivo è stato la costruzione di un ponte in carpenteria metallica con una campata unica di 65 metri di lunghezza per attraversare l’ Egola. Il ponte, inaugurato nel 1998, presenta segni evidenti di usura dovuti al passare del tempo: dopo quasi 25 anni dalla sua costruzione necessita di interventi di manutenzione straordinaria per ripristinare e riverniciare la caratteristica struttura blu, che si è deteriorata a causa delle condizioni atmosferiche e dell’esposizione ai gas di scarico causati dal traffico. Dai sopralluoghi effettuati, è emerso che lo strato esterno blu delle strutture metalliche è visibilmente deteriorato, alcuni punti, è addirittura presente ruggine, la cui progressione potrebbe rappresentare una minaccia alla stabilità della struttura.

C. B.