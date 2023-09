Il Pnrr per Fuori del Ponte PalAcqua, piscina riaperta e braccio di ferro sul Keu

"Fuori del Ponte è il quartiere più attenzionato per i fondi del Pnrr". Inizia così il lungo intervento del sindaco Matteo Franconi durante la terza sera della festa dell’Unità organizzata dal circolo Bertelli. Una serata in cui tutta la giunta al completo si è confrontata con le domande dei presenti. "A ottobre – ha proseguito il primo cittadino – ci sarà la posa della prima pietra del PalAcqua nell’area di via Pacinotti. Nel frattempo riaprirà la piscina al coperto il 18 settembre e stiamo lavorando a una sede alternativa per il mercato ortofrutticolo e per la pugilistica, in attesa per quest’ultima, che siano completati i lavori del nuovo impianto sportivo. Tra i lavori del Pnrr ci sono poi gli interventi al Teatro Era, per molti sarà una cosa ormai data per acquisita essere sede di un teatro nazionale, ma vi assicuro che non è affatto così". Nell’elenco degli interventi realizzati e in corso ci sono i lavori relativi alla cablatura della città e sulla sicurezza idraulica che ha visto la sostituzione di tubazioni in varie zone di Pontedera anche a "costo di avere qualche buca in più per strada".

C’è poi il grande tema della scuola. "L’assegnazione dei lavori del polo 0-6 – ha aggiunto – hanno visto il ricorso della seconda ditta in graduatoria. Un elemento che ha fatto ritardare un po’ i tempi ma che dovrebbe risolversi in fretta. C’è poi il trasferimento del liceo linguistico nella nuova sede in costruzione (in funzione probabilmente nel 2025, ndr)". Uno spostamento che lascerebbe dismesso l’attuale edificio, dove la giunta vede come la futura sede del Centro per l’istruzione degli adulti, al momento diviso tra il centro Le Mantellate, l’Unione Valdera e l’Ipsia.Al microfono della festa dell’unità Franconi non risparmia critiche e preoccupazioni sulla vicenda keu che attanaglia il quartiere. "La proprietà del Green Park – ha detto – deve togliere il keu, non saranno i cittadini di Pontedera a pagare. Aspetterò fiducioso i termini per la bonifica altrimenti firmerò un’ordinanza per discarica abusiva. È una ferita aperta di un quartiere che è rimasto vittima di uno scempio". Tra le idee lanciate alla platea del circolo anche quella di istituire un tavolo che possa coinvolgere i giovani delle scuole superiori che ogni giorno frequentano il villaggio scolastico e pensare all’istituzione di un presidio sociale nel campus pontederese che veda coinvolte le scuole e le associazioni che gravitano nella zona in una sorta di osservatorio permanente.

Esposte anche le prossime opere pubbliche in programma, l’impegno per un nuovo progetto per la rotatoria della Lidl che possa scansare la querelle con i proprietari privati e il piano con Geofor per l’acquisto di altre telecamere per contrastare l’abbandono dei rifiuti.

Sarah Esposito