Il piano strutturale intercomunale. Al via il confronto con i cittadini

Un ciclo d’incontri con i cittadini per illustrare il Piano Strutturale Intercomunale, il documento di pianificazione che disegna il futuro di due territori, San Miniato e Fucecchio. L’obiettivo è definire gli obiettivi, le politiche e le strategie di lungo periodo per la gestione del territorio e degli insediamenti produttivi e abitativi, restando coerenti con gli indirizzi di programmazione urbanistica di livello superiore. Sono tre sono le date in calendario per San Miniato che si svolgeranno alla presenza del sindaco Simone Giglioli, del dirigente del settore Iuri Gelli e dei tecnici del Comune.

Si comincia il 19 febbraio, alle 21.30, alla Casa Culturale a San Miniato Basso con l’incontro dedicato a San Miniato Basso, La Scala Isola, Roffia e Ponte a Elsa; il secondo appuntamento è il 26 febbraio, alle 21.30, alla Sala della Coop la Risorta a Ponte a Egola, dove si parlerà di Ponte a Egola, Cigoli, Molino d’Egola, La Catena, San Donato e San Romano; chiude il ciclo l’incontro del 27 febbraio, alle 21.30, all’Aula Pacis di San Miniato, dedicato a San Miniato e alla Valdegola.

"Il piano strutturale intercomunale ha come obiettivo quello di incentivare i Comuni a dotarsi di nuovi strumenti urbanistici sovracomunali – spiega il sindaco Simone Giglioli –. Dopo aver deciso di deciso di unire le forze e lavorare insieme a Fucecchio, un territorio di confine, con caratteristiche simili al nostro, che ci ha permesso lo sviluppo di progetti condivisi e dato il vantaggio di muoverci insieme, con una forza maggiore, verso obiettivi comuni come la sostenibilità ambientale, la razionalizzazione delle infrastrutture e del sistema produttivo, l’attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate e la valorizzazione del territorio rurale".