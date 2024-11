Il Pd e il degrado per i lavori. Ieri la gettata in via 2 Giugno

SANTA MARIA A MONTE

La protesta del Partito Democratico sul degrado nel centro storico di Santa Maria a Monte ha anticipato di due giorni uno dei passaggi più attesi dei lavori in piazza Marconi e via 2 Giugno, vale a dire la gettata della soletta sulla quale saranno posizionate le lastre in pietra che caratterizzeranno anche quella parte del centro. "Il tempo passa ma la situazione nel centro storico di Santa Maria a Monte non cambia, tutto tace, il silenzio dei mezzi di lavoro e anche degli amministratori è assordante, intanto si avvicinano le feste natalizie, magari si procederà con addobbi e con luci intermittenti ad illuminare un paese che vergognosamente avanza nel degrado creando umiliazione nei cittadini costretti a subirne tutte le conseguenze", ha scritto il Pd in un comunicato divulgato nel tardo pomeriggio di lunedì quando ancora la gettata non era iniziata. Ieri mattina, dopo tanta attesa e proteste di molti abitanti, la ditta ha iniziato a stendere il composto di cemento, sabbia e ghiaia partendo dalla parte terminale di via 2 Giugno a ridosso di via Roma. Nel primo pomeriggio di ieri i lavori erano in avanzato stato di realizzazione fino alla parte a ridosso di piazza della Vittoria. Ora la gettata in cemento dovrà tirare e assestarsi prima che possa essere posizionato il lastricato.

"Il Pd di Santa Maria a Monte – conclude la nota del partito guidato da Antonio Milite – torna a sollecitare l’amministrazione perché proceda a chiarire i tempi di ultimazione dei lavori con la ditta la situazione, dovere di chi amministra la cosa pubblica, e contestualmente si attivi per rendere possibile una vita dignitosa agli abitanti del centro storico con opportune strategie di sopravvivenza".