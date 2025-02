Il parco dell’Albereta nel caos. Siringhe, sporco e degrado. Giovane semina il panico

PONTEDERASiringhe, sporco, degrado. Benvenuti al parco dell’Albereta, una delle aree di Pontedera più frequentate dai bambini e dai ragazzi. La segnalazione di alcuni abitanti della zona è inequivocabile. Una siringa conficcata sul legno di una panchina. Sulla stessa seduta una scarpa e per terra un ombrello. Intorno un po’ di sporcizia. L’area, è noto da tempo, è frequentata da spacciatori e tossici. Più volte sono stati segnalati danneggiamenti nelle strutture adibite a servizi e ai bagni. Senza sottovalutare, ovviamente, che le siringhe abbandonate possono trasformarsi in veicolo di trasmissione di malattie. Anche per questo motivo la segnalazione che si è pervenuta ieri da alcuni abitanti della zona ha una maggiore valenza relativamente alla sicurezza di tutti.

E mentre all’Albereta si fanno i conti con sporco, degrado e tossicodipendenti che abbandonano siringhe usate, in zona stazione ancora un episodio con protagonista uno sbandato che sabato sera poco dopo le 21,30 si è reso protagonista di un episodio inquietante per cui una cittadina che era di passaggio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine."Un giovane in evidente stato di agitazione ha spaccato un vaso di coccio, sradicato la pianta e ha iniziato a brandirla tipo spada dei Moschettieri in mezzo alla piazza generando il fuggi fuggi tra i pendolari – racconta la testimone oculare dell’accaduto – Sempre con questo fusto ha attraversato la strada urlando in direzione del kebab, che si trova dalla parte opposta della stazione, e poi di nuovo verso l’edicola e poi di nuovo verso la piazza. Credo che il vaso fosse del locale kebab al fianco della stazione. Il tutto è successo tra gente che assisteva indifferente e altri che cercavano di lasciare il più in fretta possibile la zona della stazione".Il protagonista della scena strana e inquietante è un giovane di carnagione chiara, capelli con ciuffo colorato di blu, apparentemente da solo e probabilmente alterato. Urlava tipo Hulk frasi confuse in italiano. Due segnalazioni che sono l’emblema di cosa succede in alcune zone di Pontedera. Zone dove la tranquillità non esiste e la sicurezza è reclamata da tempo. In particolare il parco dell’Albereta, che si trova a ridosso della ferrovia in prossimità del sottopassaggio di via della Stazione Vecchia e via De Gasperi e l’area circostante la stazione ferroviaria dove le liti e le risse sono quasi all’ordine del giorno.