Il Palio dei fiori in via dei Mille Successo nonostante la pioggia

SAN DONATO

L’acquazzone di metà pomeriggio ha solo un po’ sciupato gli allestimenti floreali e i tappeti di sale. Ma non ha rovinato la seconda edizione del "Palio dei fiori" di San Donato vita da via dei Mille con premio della critica a via Firenzuola. Alla festa, che ha avuto luogo nella frazione di Santa Maria a Monte domenica pomeriggio, è intervenuta anche la sindaca Manuela Del Grande con alcuni assessori della sua giunta. La seconda edizione, dopo il debutto dello scorso anno, è stata un successo. Di pubblico e di partecipazione da parte delle strade di San Donato che hanno aderito in cinque all’iniziativa ideata e organizzata dall’associazione Camelot, presieduta dallo studente Elia Lo Piano.

Camelot è nata alcuni anni fa in ambito parrocchiale per mettere in piedi iniziative che coinvolgano la popolazione, che favoriscano la socializzazione. Cinque le strade, abbiamo detto, che hanno preso parte al Palio dei Fiori: oltre a via dei Mille e via Firenzuola, rispettivamente prima classificata e scelta per il premio della critica, hanno realizzato ed esposto le proprie realizzazioni floreali anche via Arnovecchio, via San Donato e via Partignana. Alla strada vincitrice è stato assegnato il palio, un dipinto della pittrice locale Benedetta Mordenti che ha lo studio "Olio Bianco" in via Carducci a Santa Maria a Monte.

"Bello il Palio dei Fiori – il commento su Facebbo della sindaca Manuela Del Grande – Tanta creatività, fantasia, competenza e sensibilità nello sviluppo delle tematiche legate alle emozioni, ai sentimenti, ai ricordi. Grazie da parte mia e dell’ amministrazione comunale per averci fatto conoscere questa festa".

g.n.