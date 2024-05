Il palio dei barchini. San Martino trionfa in due corse su tre. E batte tutti i record

CASTELFRANCO

San Martino. Ancora San Martino con Samuele Campinotti e Daniele Quarta. Il trentottesimo Palio dei barchini si colora ancora di arancioverde. La contrada del presidente Tiziano Salvadori trionfa nei tre giri in piazza Garibaldi e anche nel mini-palio con Massimiliano Lorenzetti e Francesco Nannei che arrivano secondi dietro San Pietro ma balzano in testa dopo il ricorso accolto dalla giuria perché alla partenza uno dei rematori di San Pietro mette il bastone tra le ruote di San Martino facendo cadere i due barcaioli arancioverdi. Dall’ultimo posto il duo Lorenzetti-Nannei compie una rimonta straordinaria.

Campinotti-Quarta, invece, partono in testa e chiudono in 3’ e 48“, record di sempre. Nel palio secondo posto per San Michele (Johnny Di Maria e Andrea Pescini), terzo San Pietro (Iglen Hysaj e Alessandro Mariotti), quarto San Bartolomeo con Stefano Veltri ed Elia Ciaraolo. Nel Mini-palio secondo San Michele con Nicolò Gorelli e Andrea Ferrigno, terzo San Bartolomeo con Luca Spagli e Samuele Bartoli, retrocesso ultimo San Pietro (Leonardo Musta e Antonio Maiorella) per l’irregolarità). Nel Palio rosa vince San Bartolomeo con Federica Savoia e Sidny Velardi, secondoSan Martino con Emma Papa e Benedetta Cavallini, poi San Michele (Serena Marinari e Giulia De Luca) e San Pietro con Diletta Macchi e Francesca Marcori.

Il palio ha richiamato in piazza poco più di mille spettatori. Tra questi il vescovo di San Miniato monsignor Giovanni Paccosi che per la prima volta ha assistito alla manifestazione castelfranchese insieme al parroco don Ernesto Testi, al sindaco Gabriele Toti e al presidente dell’associazione Palio dei barchini, Paolo Nuti. La mattina bella la sfilata storica con le associazioni del paese, i musici e gli sbandieratori. Ha vinto San Bartolomeo con la rievocazione della Prima guerra mondiale.