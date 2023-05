Il paese rifiorisce con il concorso

Un mese di tempo per far fiorire Riparbella. E’ partito a fine aprile, promosso e organizzato dalla Pro Loco con il Comune, il concorso ‘Ripafiorita - la città in fiore’, e si concluderà con la festa finale, il 28 maggio. Il concorso è aperto a tutti, cittadini e commercianti: i partecipanti dovranno decorare davanzali, balconi, terrazzi, scale, angoli, micro-giardini e negozi. Iscrizioni entro il 20 maggio sul sito della Pro Loco (prolocoriparbella.it). Le votazioni saranno aperte nella settimana che precede la festa finale all’ufficio turistico. Oltre alla giuria popolare, è prevista anche una giuria tecnica composta da architetti, fotografi, fiorai e giornalisti.