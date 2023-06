Il paese piange l’ex parrocco

Per Civitavecchia era il vescovo emerito. Ma a Terricciola, per tutti, è rimasto don Luigi Marrucci. La morte lè avvenuta, si apprende, all’alba di ieri nella sua abitazione nel Santuario della Santissima Concezione. A darne notizia nel piccolo Comune della Valdera è lo stesso sindaco Mirko Bini. "Dal 1985 al 1997 parroco di Terricciola, don Luigi Marrucci è stato parte della vita di molti di noi, una figura carismatica, un sacerdote che ha segnato i tempi e la vita della nostra comunità – scrive il primo cittadino –. Diventato poi vescovo di Civitavecchia è rimasto sempre legato al nostro paese". "Risvegliarsi i con la notizia della sua morte è un risveglio di tristezza, lui sarà sereno, accompagnato dalla sua fede, a me passano davanti molti ricordi da bambino e da ragazzo – aggiunge Bini –, legati ad eventi religiosi ma anche ludici e utili alla formazione di molti giovani, capace di ascoltare anche chi la pensava in modo diverso, rigoroso sulle regole di educazione e comportamento, è stato e sarà per sempre il “mio prete “ e credo di molti della mia generazione". Monsignor Luigi marrucci aveva 78 anni ed ha guidato la diocesi di Civitavecchia e Tarquinia dal 2010 al 2020. Mercoledì 7 giugno, alle 10.30, nella chiesa della Santissima Concezione al Ghetto di Civitavecchia partirà il corteo funebre verso la Cattedrale dove verrà celebrato il funerale. Nella stessa chiesa, da ieri pomeriggio è allestita la camera ardente.

Carlo Baroni