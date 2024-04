Ruote classiche lungo le strade del tartufo

Ruote che hanno fatto la storie. E che sono un capitolo di storia. A San Miniato sfileranno lungo le vie del tartufo, strade che si immergono nella natura più bella, spara e pungente, delle colline e dei boschi che sono un culla del diamante della tavola. E’ la novita del 2024. L’1 e 2 giugno prende il via la prima edizione della manifestazione turistica-culturale, 100 Miglia – Città di San Miniato, organizzata dal Comune di San Miniato, dalla Fondazione San Miniato Promozione e dall’associazione Ruote Classiche, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risaprmio di San Miniato, riservata ad auto immatricolate entro il 1974 (compreso), con prove di guida su percorsi speciali. Sono attei autentici gioielli a quattro ruote provenitni da importanti collezioni. Il programma è in costruzione e sarà sveltao nei prossimi giorni. Per iscrizioni 348/7030909 (Bruno) e 334/9874642 (Francesco).