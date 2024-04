La ricetta di Matteo Bagnoli: "Riportare Pontedera al centro. L’Unione ha fallito il compito"

"Riportare Pontedera al suo posto di diritto: come centro nevralgico della Valdera". È questa la promessa di Matteo Bagnoli, candidato sindaco del centrodestra di Pontedera per rilanciare la sua città alla guida di tutta la Valdera, seguendo anche le parole di Renzo Macelloni. "Di recente il sindaco di Peccioli ha affermato - dice Bagnoli - che Pontedera deve tornare a essere l’attore chiave del nostro territorio". Un’impresa per la quale il candidato sindaco ritiene fondamentale "ristabilire la centralità di Pontedera nella Valdera. Qualsiasi città che ambisca a giocare un ruolo di primo piano a livello nazionale o regionale deve innanzitutto essere il cuore pulsante del suo territorio. In passato Pontedera - prosegue - ha incarnato questa funzione offrendo servizi, opportunità e leadership strategica della Valdera. Tuttavia negli ultimi anni questo ruolo si è molto affievolito, causando un impatto negativo che ancora non comprendiamo probabilmente pienamente".

Bagnoli ha poi ribadito il suo impegno nei prossimi cinque anni "a ristabilire una comunicazione forte con tutti gli altri amminstratori forti della Valdera indipendentemente dal loro orientamento politico, infatti credo sia essenziale mettere il benessere del territorio al di là degli interessi di partito".

Il candidato sindaco, criticando il fallimento dell’Unione Valdera ("un ente solamente tecnico"), ha proposto di creare "un tavolo di concretazione permanente riunito almeno ogni 6 mesi dove tutti i comuni possono condividere idee, progetti, osservazioni. Se Pontedera tornerà a essere il centro politico vitale - conclude - tutta la Valdera ne trarrà beneficio".