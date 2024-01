Il nuovo racconto di Peter Pan

Appuntamento a teatro per le famiglie il 6 gennaio alle ore 16.30 al teatro comunale di Santa Maria a Monte. La befana porterà sul palco lo spettacolo “Peter Pan 5 regole e 1/2 per essere felici”, che darà il via alla stagione teatrale Dire fare baciare curata dalla compagnia Pensieri di Bo’. "Perché raccontare la storia di Peter Pan, un bambino che non vuole crescere, a bambini che non vedono l’ora di essere grandi? Cosa vuol dire essere grandi?" Da anni Peter e Mattia girano i paesi portando favole e fantasia, ma come si sono incontrati? Un sogno o una storia vera. Un viaggio oppure no.