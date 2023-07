Il nuovo "ospedalino" Scattano i lavori per il raddoppio della Casa della salute

di Luca Bongianni

Sono partiti poche settimane fa e finiranno, se non ci saranno ulteriori intoppi, tra un anno, all’inizio della prossima estate, i lavori di ampliamento alla Casa della salute a La Rosa di Terricciola. Si tratta di un intervento da oltre 2,4 milioni di euro, diviso in due lotti. Il primo, che ha un importo di circa 1,2 milioni di euro di cui 300mila finanziati dal Comune di Peccioli, prevede la realizzazione di un nuovo edificio accanto a quello già esistente in via Verdi, che metterà a disposizione 500 mq di nuovi spazi, raddoppiando così gli spazi disponibili per la Casa della salute. Il secondo lotto di interventi, anch’esso dal costo di circa 1,2 milioni, prevede invece l’adeguamento, l’efficientamento energetico e la riorganizzazione funzionale dell’attuale Casa della salute.

Questi lavori partiranno dopo che saranno terminati quelli del primo lotto. Ciò consentirà di trasferire temporaneamente i servizi ora presenti nel vecchio edifico in quello nuovo. Una volta concluso il secondo lotto, la Casa della salute di Terricciola sarà pronta ad accogliere ulteriori servizi, ambulatori e funzioni rispetto a quelli già presenti, in spazi più adeguati, moderni e funzionali, a tutto vantaggio degli utenti e di chi vi lavora ogni giorno. "Sono contenta e orgogliosa di presentare l’avvio di questi lavori – le parole di Patrizia Salvadori, direttrice della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera –. Lavori che sono seguiti ad un progetto organizzativo condiviso sia con la parte tecnica ma anche con gli operatori che qui dentro lavorano, infermieri, medici, assistenti sociali e il consultorio. Un progetto nato sulla base delle esigenze dei servizi. Il nostro progetto nato nel 2017 avrà tutti i requisiti strutturali previsti dal decreto ministeriale 77 di attuazione del Pnrr per diventare una nuova Casa di comunità hub.

I lavori porteranno disagi agli operatori e all’utenza, di questo mi scuso ma siamo di fronte ad un miglioramento evidente dei servizi". La nuova casa della salute sarà dotata di quattro aree funzionali. L’area dedicata al distretto socio sanitario per prelievi, ambulatori specialistici, Cup e servizi sociali, l’area dedicata alla medicina generale, l’area dedicata al servizio 118 e l’area dedicata ai servizi di consultorio. "L’ampliamento di questa struttura determinerà una maggiore attrazione per i cittadini che già sanno di trovare un punto di riferimento di elevata qualità al loro interno – ha detto Marco Puccinelli, coordinatore della Casa della salute de La Rosa –. Il rifacimento di queste strutture migliorerà ancora di più il nostro lavoro".