Il nuovo liceo Montale diventa un modello

PONTEDERAUn esempio di innovazione e accoglienza. Il nuovo liceo Montale, che ha aperto le sue porte agli studenti due mesi fa, diventa un modello da esportare e sarà presentato dalla Provincia di Pisa durante la prossima Fiera Nazionale Didacta, la più grande fiera della scuola in Italia, che si terrà a Firenze dal 12 al 14 marzo. "Per noi è un debutto in questa fiera prestigiosa – le parole del presidente della Provincia, Massimiliano Angori, che sarà presente la mattina del 13 marzo alla Fortezza da Basso per presentare il percorso condiviso che ha portato alla realizzazione di questo plesso accogliente, innovativo ed inclusivo – ci sarà una tavola rotonda durante la quale racconteremo il percorso virtuoso che ha portato alla realizzazione del plesso". Oltre al presidente provinciale saranno presenti anche alcuni studenti del Montale e, tra gli altri, l’assessora regionale Alessandra Nardini, l’ingegnere Simeoni della Provincia, l’architetto Giuseppe Colucci della Colucci & Partners che ha seguito la progettazione e direzione lavori, la dirigente scolastica Maria Papa, e per la Gam Gonzagarredi Montessori saranno presenti Francesca Torelli e Alessandro Zecchin. "Si tratta questo di un intervento arrivato a costare 11 milioni di euro – ha spiegato la consigliera provinciale all’Edilizia scolastica, Cristina Bibolotti – dai 7,5 milioni di euro iniziali finanziati da mutui Bei si è dovuto aggiungere oltre 2,5 milioni di euro di fondi provinciali per concludere l’opera. Fortunatamente avevamo le risorse e siamo riusciti ad arrivare in fondo al percorso".Soddisfatta di questi primi due mesi la dirigente scolastica Maria Papa. "L’assestamento è d’obbligo ma non c’è stato nessun tipo di criticità – ha detto – procediamo a gonfie vele, docenti e studenti sono contenti e, anzi, quelli delle quinte sono dispiaciuti che tra poco dovranno già abbandonare questi spazi così belli".l.b.