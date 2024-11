"Il mistero delle stimmate tra storia e misticismo"

Una sinergia per la cultura in nome di una grande ricorrenza: icentenari francescani. L’associazione culturale Arco di Castruccio Montopoli, il Dramma Popolare di San Miniato – la più importante esperienza nella drammaturgia dello spirito in Italia – la Fondazione Centro Studi sulla civiltà del Tardo Medioevo e il convento dei frati francescani di San Romano, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e del Comune di Montopoli Valdarno, uniscono le loro forze per il secondo appuntamento del ciclo dedicato ai centenari francescani. L’evento, intitolato "il mistero delle stimmate tra storia, misticismo e fede", si terrà domani alle 16.30 nella suggestiva sala medicea del convento dei frati minori di San Romano.

L’ingresso è gratuito; un invito aperto a tutti coloro che desiderano esplorare le profonde implicazioni storiche e spirituali delle stimmate di San Francesco. Sarà un’occasione per immergersi in un dialogo che unisce fede, misticismo e cultura. Introdurrà l’iniziativa Marzio Gabbanini, assessore alla cultura del Comune di Montopoli. Seguiranno importanti interventi dei relatori.