"Il mercato torni subito nella sua piazza"

"Il mercato di Ponsacco torni al più presto in Piazza della Repubblica, lo spostamento doveva essere temporaneo ma a due anni di distanza dall’avvio dei lavori gli ambulanti continuano ad essere penalizzati dall’attuale collocazione in via Rospicciano". Questo l’accorato appello che giunge dall’assemblea straordinaria degli operatori ambulanti organizzata da Fiva Confcommercio Pisa e indirizzato al sindaco Gasperini e all’assessore al commercio De Santi. "Un incontro molto sentito e partecipato: questo spostamento rappresenta un danno enorme per gli ambulanti, in un contesto dove una parte significativa degli operatori non lavora ed è fortemente penalizzato", afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Si è già perso troppo tempo per la redazione del piano di sicurezza, tempo che poteva essere utilizzato per avviare i necessari lavori di concertazione con le associazioni di categoria. È fondamentale che la ricollocazione degli operatori venga concertata in piena condivisione con le associazioni di categoria e che tenga conto della posizione dei dehors delle attività in sede fissa. Non accetteremo soluzioni a tavolino e che ci mettano davanti al fatto compiuto".

"Nonostante le richieste e i solleciti inviati finora non abbiamo visto l’ombra di una planimetria o di una qualsiasi bozza che indichi la nuova disposizione. La piazza non è la stessa di due anni fa e per forza di cose alcuni posteggi dovranno essere riassegnati, ma ad oggi non è dato sapere neanche il numero di posteggi disponibili" ribadisce il responsabile territoriale di Confcommercio Luca Favilli.

"Apprendiamo oltretutto che l’amministrazione ha autorizzato lo svolgimento per domenica 2 marzo del Mercato del Forte proprio in piazza della Repubblica. Un vero e proprio schiaffo in faccia tutti gli operatori che da due anni aspettano di tornare in centro".