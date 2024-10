Il mercatino su quattro ruote. Carboot, secondo appuntamento

PONTEDERA

Dopo l’entusiasmante partecipazione registrata il 28 settembre scorso, si avvicina un nuovo

appuntamento con Carboot, il mercatino dell’usato organizzato l’ultimo sabato di ogni mese da Ecofor Service SpA. Oggi, dalla 9 alle 19, in via Madre Teresa di Calcutta, i cittadini potranno vendere o scambiare gli oggetti che non usano più esponendoli direttamente nel bagagliaio della loro auto: giocattoli, libri, riviste, attrezzi, utensili, soprammobili, piccoli elettrodomestici, bigiotteria, abiti, borse, cappelli sono solo alcune delle cose dimenticate negli armadi, in soffitta o in cantina che possono tornare utili a un nuovo proprietario.

Ci sarà anche una novità: durante lo svolgimento di CARBOOT, gli artisti di Chez Nous Cinque intratterranno bambini e ragazzi con trampolieri, trucco-bimbo a tema Halloween e giochi a sorpresa.

La quota di partecipazione giornaliera per una postazione auto è di 10 euro, l’importo complessivo così ricavato sarà devoluto interamente all’associazione

AISM di Pontedera. I cittadini che hanno richiesto la postazione dovranno presentarsi in via Madre Teresa di Calcutta sabato mattina dalle 7.30 alle 8.45. Alle ore 9 verrà chiuso l’accesso al parcheggio per il passaggio pedonale. Per motivi di sicurezza non sarà consentito l’ingresso di altre auto. Oltre che nel bagagliaio delle auto, gli oggetti potranno essere esposti su piccoli tavoli, coperte, appendiabiti da terra, scatole di cartone. Per comunicare i prezzi sono ammessi solo piccoli cartelli di carta, separando gli oggetti in vendita da quelli destinati allo scambio. In caso di maltempo l’evento potrebbe esser rimandato. Per info visitare il sito:

www.ecodays.it/carboot/.