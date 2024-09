Il mercatino speciale dei bambini. Tutto il ricavato è andato al canile

PONTEDERA

Un mercatino speciale per il canile Rifugio Tom del Comune di Cascina: nella zona dei Laghi Braccini, un gruppo di bimbi ha dimostrato che la solidarietà non conosce età. Con l’arrivo dell’estate, mentre molti loro coetanei erano impegnati in giochi e vacanze, questi giovani eroi hanno deciso di fare la differenza, organizzando un mercatino estivo il cui ricavato è stato donato al canile. L’iniziativa, nata quasi per gioco, ha visto la partecipazione di una manciata di bambini tra i 9 e i 12 anni, che hanno messo in vendita piccoli oggetti artigianali creati da loro, giocattoli usati, libri e accessori per la casa. Con la guida e il supporto dei loro genitori, i bambini hanno allestito bancarelle colorate attirando l’attenzione di molte persone. "Volevamo fare qualcosa di speciale per aiutare gli animali", hanno raccontato Rachel e Dhea. "Sappiamo che il canile ha sempre bisogno di cibo, coperte e medicine, e così abbiamo pensato che raccogliere un po’ di soldi potesse essere utile", le parole di Olivia e Carlotta. Mentre Alessia e Sara affermano: "Questa iniziativa è stata molto impegnativa ma ci sentiamo gratificate nel sapere che i soldi ricavati serviranno a animali bisognosi". Nel corso dell’estate, i piccoli venditori hanno raccolto una cifra significativa, consegnata al canile. I responsabili della struttura hanno espresso la loro gratitudine.

"Siamo davvero contenti dell’iniziativa di questi bambini che racconta della loro sensibilità ed è un esempio di come nasce il volontariato già da piccoli - ha dichiarato Francesca Bartoli, responsabile del canile - Ogni gesto per noi è importante per garantire le cure adeguate ai nostri ospiti a quattro zampe, molti dei quali anziani e disabili". Il canile Rifugio Tom è la casa di circa 130 cani che non solo trovano un riparo sicuro, ma ricevono amore, coccole, cure, pappa. Il canile vive solo di donazioni. "Ci è piaciuto molto aiutare – ha detto il piccolo Michele – e l’anno prossimo faremo di nuovo il mercatino e speriamo di raccogliere ancora più soldi da devolvere al canile".