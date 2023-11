"Il meglio del teatro italiano sarà al Verdi"

SANTA CROCE

"Il meglio del teatro italiano al Verdi". Con queste parole Comune, Giallo Mare e Fondazione toscana spettacolo presentano la stagione di prosa del teatro di Santa Croce con Andrea Pennacchi, Vanessa Scalera, Alessandro Haber, Francesco Montanari, Cristiano Caccamo, Giuliana De Sio, Drusilla Foer, Antonio Milo e Lunetta Savino. La stagione di prosa e le rassegne Il baule dei sogni e Stasera pago io sono programmate e sostenute da Fondazione toscana spettacolo, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce.

"Sono davvero molto felice di presentare questa che sarà l’ultima stagione del nostro Teatro Verdi a cui parteciperò come sindaca – dichiara Giulia Deidda – Come amministrazione siamo da sempre impegnati a preservare e promuovere la cultura e le arti e questo rimarrà anche per i prossimi mesi uno degli obiettivi principali". "Il teatro Verdi di Santa Croce presenta un cartellone di grande attualità – afferma Cristina Scaletti, presidente Fondazione toscana spettacolo – Siamo orgogliosi di essere al fianco dell’amministrazione comunale". "La nostra visione è quella di rendere il teatro accessibile e coinvolgente per tutti i cittadini di Santa Croce", le parole di Renzo Boldrini che riassume così la sua attività di direttore artistico.

Il cartellone inizia il 14 dicembre con Francesco Montanari e Cristiano Caccamo in "Sesto potere" di Davide Sacco. Il 17 gennaio Giuliana De Sio e Alessandro Haber sono i protagonisti de "La signora del martedì" di Massimo Carlotto. Giovedì 1 febbraio Andrea Pennacchi sarà "Arlecchino" diretto da Marco Baliani. Vanessa Scalera, reduce dal grande successo televisivo della serie "Imma Tataranni", martedì 13 febbraio sarà in scena con "La sorella migliore" di Filippo Gili. La settimana successiva, il 20 febbraio, Lunetta Savino sarà protagonista di "La madre di Florian Zeller". Mercoledì 6 marzo un classico di Goldoni, "Il giuocatore" con Nicola Rignanese, Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Massimo Grigò, Alvia Reale e Roberto Valerio. Il 17 marzo Drusilla con "Venere Nemica". Finale di stagione il 26 marzo con "Mettici la mano" di Maurizio de Giovanni con Antonio Milo, Adriano Falivene e Elisabetta Mirra. Prezzi invariati. Info: 0571 389853, 0571 81629 0571 33267.