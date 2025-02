Il maxi-cantiere e la città: "Ecco quali strade usare"

I lavori in centro storico, specialmente ora che si sono spostati anche in via Conti (rendendone necessaria la chiusra) stanno già mettendo in forte difficoltà la città ed il commercio. Intanto, in attesa di reperire nuovi posti auto – assoluta ugenza di questi mesi (il cantiere andrà avanti fino a giugno) – il sindaco Simone Giglioli rassicura sulla viabilità. "Il centro è raggiungibile, da tutte le strade – dice – tuttavia bisogna porre attenzione a queste interruzioni. Il consiglio per coloro che vengono dalla pianura è salire da La Scala o da Fontevivo per parcheggiare in Piazza Dante o al Parcheggio del Cencione. Mentre per coloro che provengono dalla Valdegola, le opzioni possono essere di parcheggiare a Palazzo Grifoni, quando aperto, dopo le 18 e nei fine settimana". "In orario diurno invece usare il parcheggio di via Fornace Vecchia o Piazza Padre Pio – prosegue – oppure salire da Calenzano e arrivare direttamente al Cencione o Piazza Dante. Serve un po’ di pazienza e collaborazione per fare più bella San Miniato".