Il maxi addestramento. Unità cinofile in azione . In campo i volontari Anc

E’ stato un fine settimana di addestramento per le unità cinofile da ricerca in superficie dell’Associazione nazionale carabinieri che hanno scelto la Valdera per mettere a punto la loro macchina dei soccorsi. Nell’agriturismo San Martino di Ponsacco, si è tenuto il seminario addestrativo del centro e sud Italia che ha visto la partecipazione dei binomi provenienti da 7 regioni d’Italia. L’evento è stato organizzato dal coordinamento nazionale e regionale delle unità cinofile da ricerca in superficie Anc con il fondamentale supporto logistico del Nucleo di volontariato Anc 18. Parallelamente si è tenuto un incontro formativo per gli aspiranti operatori di ricerca senza il cane al quale hanno partecipato 20 volontari Anc. Intervenute le autorità militari e civili ovvero il comandante della compagnia carabinieri di Pontedera, capitano Claudia Eramo, il comandante della stazione di Ponsacco luogotenente Gianni Meucci, l’ispettore regionale Anc Generale Luigi Nardini, il vicesindaco del Comune di Ponsacco Giuseppe Ruggero ed una delegazione della Sezione Anc di Ponsacco. A fare gli onori di casa, il responsabile regionale dell’Unità cinofile Anc Toscana Alessio Giani e il presidente del Nucleo Anc 18 Emilio Greco i quali hanno ringraziato le autorità intervenute, i volontari ed i proprietari dell’agriturismo San Martino per l’ospitalità e la disponibilità.