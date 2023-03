Il magazzino della cocaina Droga nascosta nelle pelli Arrestati ventuno trafficanti

SANTA CROCE

Uno dei luoghi dove la banda di trafficanti nascondeva la droga è un magazzino doganale di Santa Croce. I poliziotti lo scorso anno – precisamente il 17 febbraio – fecero un blitz e trovarono 432 pani di cocaina per un perso complessivo di 233 chili. A distanza di più di un anno dal sequestro dello stupefacente, la polizia di Bologna, Pisa, Vicenza e Savona, con il coordinamento dalla Direzione centrale anticrimine-Servizio centrale operativo, nell’ambito di una complessa attività d’indagine diretta dalla Procura distrettuale antimafia di Bologna, ha eseguito 21 misure cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione di ingente quantità di sostanze stupefacenti e riciclaggio. I destinatari della misura restrittiva – 17 uomini e 4 donne – sono prevalentemente di nazionalità dominicana, uno di nazionalità albanese e alcuni italiani. Nessuno degli arrestati risiede a Santa Croce o in provincia di Pisa.

Le pelli grezze – destinate alla lavorazione nelle concerie del Vicentino e del distretto di Santa Croce – erano i nascondigli dove la banda occultava lo stupefacente. Tutte le pelli imbottite di cocaina erano destinate a una società italiana che è risultata essere stata costituita appositamente per la finalità illecita. Il 17 febbraio del 2022 la polizia ha sequestrato 488 pani di cocaina (260 chili) in un capannone del vicentino, 460 pani (237 chilogrammi) al porto di Vado Ligure in provincia di Savona e i 432 pani (233 chili) nel magazzino doganale di Santa Croce.

Tutti i pani di cocaina sequestrati nei vari siti nel corso dell’operazione erano identici tra loro, sia come modalità di confezionamento che come peso (circa mezzo chilo ciascuno), numerazione riportata ed anche per la ripetitività dei vari loghi impressi sui pani. Le operazioni di perquisizione nelle case di domicilio e residenza dei ventuno arrestati hanno consentito ai poliziotti di sequestrare diverse autovetture e ingenti somme di denaro per oltre 330mila euro. In totale sono stati sequestrati 745 chili di cocaina per un valore economico allo spaccio nelle varie piazze italiane di oltre 61 milioni di euro. All’ingente operazione hanno collaborato la Direzione centrale servizi antidroga della polizia e l’Agenzia delle dogane.