Il lusso arriva nel centro storico. Gran festa per Spazio tempo

Cresce San Miniato. E stavolta non lo fa con un nuovo negozio orientato al food. Ma al lusso. Un cambio di passo che è significativo. Ha aperto in centro storico a San Miniato un nuovo negozio di compravendita di orologi di lusso usati: pezzi bellissimi, da collezione, anche Rolex e Panerai di secondo polso. Una boutique del tempo. Infatti si chiama "Spazio Tempo", l’attività di due ventenni, Lorenzo Fiaschi e Devid Voria. Un’attività che si inserisce in quello che è, indubbiamente, un mercato particolare, ma molto utilizzato, con orologi, che col tempo, acquistano valore. "Una nuova apertura, che testimonia ancora una volta l’appetibilità di San Miniato – dice con soddisfazione il sindaco Simone Giglioli che sabato scorso ha tagliato il nastro dell’attività –. A Lorenzo e Devid, un in bocca al lupo per l’apertura di Spazio Tempo nella centrale via IV Novembre. "Spazio Tempo" è nel cuore del centro storico, in un fondo commerciale di un palazzo del ’400. La ristrutturazione del fondo, che ha seguito il massimo rispetto delle caratteristiche architettoniche del palazzo è stata seguita Edil Costruzioni di San Miniato Basso. Una boutique immersa nella storia. All’inaugurazione ha fatto seguito una bella festa che si è protratta per tutto il pomeriggio ed alla quale sono intervenute tante persone, molte appassionate di orologi di "fama". Per la città, appunto, si tratta di un ulteriore capitolo di una crescita iniziata ormai da alcuni anni. Nei quali si sono visti spuntare tanti ristoranti o comunque attività legate alle tipicità enogastronomiche. Ora un elemento diverso. E un altro sta arrivando, sempre in via Iv Novembre e - da quanto abbiamo appreso – sarà inaugurato proprio per la mostra mercato del tartufo.

C. B.