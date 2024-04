Il grande poster di Peccioli. In regalo con La Nazione

Fenomenologia di un successo. Peccioli “Borgo dei Borghi 2024“ continua a macinare turisti, tanto che anche oggi, 25 Aprile, saranno in funzione le navette gratuite e vi sarà l’apertura straordinaria per visitare i Giganti che troneggiano nell’impianto di Legoli. Impianto che, giusto per fare un esempio, ha catalizzato oltre 800 curiosi solo in una domenica. Per sancire e celebrare questo successo, sabato 27 aprile La Nazione regalerà ai lettori il poster con il meraviglioso borgo di Peccioli dove spicca il caratteristico campanile. Un successo di visitatori che sta investendo l’intero paese.

"Stiamo gestendo un’emergenza, in senso positivo, una vera e propria esplosione turistica - sottolinea il sindaco uscente Renzo Macelloni - quando siamo stati contattati per il Borgo dei Borghi abbiamo voluto capire quali fossero gli scenari. E i paesi che avevano conquistato lo scettro prima di noi, hanno conosciuto incrementi turistici anche del 20%. E’ chiaro che Peccioli, sin dal 2019 e poi nel 2022, anno che ha visto una grande consacrazione, è già meta di un massiccio turismo di prossimità. E questo fenomeno, nelle ultime settimane, ha conosciuto un boom grandioso. E’ il frutto di una visione che portiamo avanti da tanti anni. Dal 1991, con la prima installazione artistica sino a pochi giorni fa, con l’intervento d’arte monumentale in un capannone dell’impianto di Legoli". Peccioli capitale della cultura della Valdera e rotta turistica presa d’assalto, anche nei giorni feriali.

"Negli anni, sono 80 le opere artistiche e architettoniche che abbiamo installato e che innervano il territorio - riprende Macelloni - il Macca sta rappresentando sicuramente un traino importante. E il "Borgo dei Borghi", di cui conosciamo le potenzialità, sta moltiplicando il suo stesso appeal. Parlano i numeri. Ora è fondamentale dedicarmi, insieme al mio gruppo, alle elezioni comunali. Perché al di là della presenza o meno di competitor, ci sono gli elettori e i cittadini. Qualora il mio mandato fosse confermato alle urne, lavorerò per stabilizzare questo grande fenomeno turistico e per potenziarlo. Perché giova a Peccioli, giova a una parte della Valdera. E se sarò rieletto, è fondamentale trovare una sinergia per fare politiche di area: su questo punto non darò pace e sarò disposto a lavorare con chi condivide questa visione di apertura".