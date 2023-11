Il grande amore di Ottavia Fusco Squitieri

Quinto appuntamento in cartellone del II° Festival letterario al Museo Piaggio, Vespa chi legge, il 10 novembre alle 21 all’Auditorium del Museo Piaggio, con la scrittrice Ottavia Fusco Squitieri, autrice di ‘Nu piezzo ‘e vita. Il mio amore per Pasquale, lettera per lettera (Santelli, 2021). Dialoga con l’autrice Marcella Nigro, giornalista. Intrattenimento musicale di Dimitri Espinoza. Ottavia Fusco Squitieri racconta il suo grande amore. In realtà racconta la personalità di suo marito: Pasquale Squitieri, il regista e l’uomo. Un personaggio "scomodo", come chi fa della libertà la propria bandiera. Odiato e amato, senza mezze misure. Il desiderio dell’autrice è quello di mantenerne vivo il ricordo ma anche di svelare gli aspetti più sorprendenti della sua personalità attraverso il racconto della loro vita insieme, del loro "Piezzo ‘e vita", appunto. Ottavia Fusco si ispira al Nomen Omen di antica romana memoria, secondo cui il destino di un essere umano fosse racchiuso nel suo stesso nome. Racconta quindi il loro amore lettera per lettera: ogni lettera, cioè, del nome Pasquale Squitieri, darà vita al racconto e al ricordo, per analogie e libere associazioni, componendone il ritratto. Attrice, cantante e scultrice, è protagonista fra le più apprezzate del panorama artistico italiano. È stata diretta e hanno scritto per lei, registi e autori tra i quali Giorgio Albertazzi, Pasquale Squitieri, Lina Wertmuller, Dacia Maraini, Umberto Eco. Insieme ad Andrea Liberovici ed Eduardo Sanguineti ha fondato la compagnia del teatro musicale "Teatro del Suono" con la quale è stata protagonista in teatri e manifestazioni nazionali e internazionali. È stata voce recitante solista per grandi istituzioni musicali come la Fondazione Toscanini di Parma, l’Accademia Santa Cecilia a Roma, l’Orchestra Radio France di Parigi, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Fra i suoi progetti musicali e teatrali è da citare "Gli Anni Zero" nel quale sedici, fra le più grandi firme della cultura e dello spettacolo, hanno scritto per lei i testi delle canzoni. Premio Flaiano 2018 per il Teatro, per la sua interpretazione ne "La strana coppia" di Neil Simon, in scena con Claudia Cardinale.