Il gran finale della mostra mercato. La cerimonia delle premiazioni. Due sorelle regine del tartufo 2024

Con l’ultimo pienone e con la cerimonia delle premiazioni si è chiusa la mostra mercato del tartufo bianco, la principale kermesse cittadina organizzata da Fondazione San Miniato Promozione. Alla presenza del governatore Eugenio Giani il premio "Arturo Gallerini" per il tartufo più grande trovato in questa stagione nella colline sanminiatesi è andato ad Angelica Nardi, tartufaia e allevatrice di lagotti, non nuova a questi exploit. Nardi si è imposta con un tartufo da 398 grammi; seconda classificata la sorella Lucia Nardi con un tartufo da 222 grammi, un caso di “monopolio familiare” più unico che raro. Alla premiazione ha preso parte anche Francesca Gallerini, la figlia di Arturo Gallerini che trovò il tratufo da record nel 1954. A Casa Tartufo con la regia del professor Francesco Dini si è discusso della vicenda del tartufo più grande del mondo, ritrovato 70 anni fa.

Il premio "Tartufissimo", che spetta a chi ha esposto durante i tre weekend il tartufo più grande, invece è stato consegnato dalla Pro Loco San Miniato a Monica Nacci di Nacci Tartufi, grazie a una pepita bianca da 355 grammi.

Infine, ma non per importanza, il premio "Stagnazza" da parte dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi: quest’anno i tartufai hanno deciso di dedicarlo alla memoria di Giorgio Morelli, decano dei cercatori di tartufo scomparso a inizio novembre a 94 anni; Morelli si era lungamente speso sia per la nascita dell’associazione che per la crescita della Mostra Mercato. Il quadro in ricordo di Morelli è stato consegnato dal presidente dell’Associazione Tartufai Renato Battini alla figlia Carla Morelli. Una giornata che ha visto anche la nomina come ambasciatore del tartufo bianco di San Miniato nel mondo del sindaco di Pollica Stefano Pisani, grande promotore del valore della dieta mediterranea non solo come modello alimentare ma anche come simbolo di identità culturale e strumento per la promozione della sostenibilità ambientale, della salute globale e dello sviluppo dei territori. "Una bellissima edizione, emozionante vedere così tante persone a San Miniato – ha detto Eugenio Giani – che diventa punto di riferimento per tutta la Toscana coi suoi tre weekend di Mostra Mercato. Una manifestazione che si sposa perfettamente con le altre più importanti d’Italia, Alba e Acqualagna".

C. B.