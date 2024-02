Il Gatto e la Volpe in scena sabato Sabato 10 febbraio, al teatro comunale di Santa Maria a Monte, andrà in scena "Il Gatto e la Volpe: il Manuale del vero amico", uno spettacolo per bambini e famiglie ispirato al mondo di Pinocchio. Prenotazioni su teatrodibo.it o al numero 351.5944009 (anche Whatsapp).