Il futuro del lavoro. Fra ricerca e sviluppo: "Sono salvi 750 posti"

di Carlo Baroni

FAUGLIA

"Nel 2019 abbiamo rischiato si incamminarci verso 750 esuberi, e invece ora con questa operazione c’è lavoro garantito per tutti", dice il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi che esprime grande soddisfazione per il nuovo futuro di Vitesco (ex Continental). La corporation belga Dumarey Group (ex Punch), attiva nello sviluppo di sistemi di propulsione, anche a idrogeno, e già basata anche in Italia con una propria sede a Torino, ha consolidato la sua presenza nel Belpaese finalizzando l’acquisizione (già annunciata la scorsa estate) della società toscana Vitesco Technologies Italy, specializzata nei sistemi di iniezione a gasolio e nei sistemi di trattamento dei gas di scarico.

"L’operazione – aggiunge Lenzi – è stato frutto di un lavoro sinergico tra azienda, sindacati e istituzioni e con soddisfazione, tutti insieme, siamo arrivati all’obiettivo. Questo è il frutto bella buona politica. La Regione ha svolto un ruolo importante, come amministrazione abbiamo fatto i nostri passi, l’azienda da parte sua ha inseguito con altrettanta determinazione un compratore adeguato a garantire sviluppo e con gli occhi spalancati nel futuro". "Il risultato raggiunto è di grandissima valenza – prosegue Lenzi –. Perdere 70 posti di lavoro sarebbe stato drammatico, sotto ogni punto di vista". Vitesco – che nel nuovo assetto organizzativo la società prenderà il nome di Dumarey Flowmotion Technologies – è un colosso dell’industria pisana, con stabilimenti a San Piero a Grado ed a Fauglia che, complessivamente, danno lavoro a circa mille dipendenti. "L’ex-Continental aveva annunciato da tempo la volontà di uscire dal mondo della combustione per passare all’elettrico, ipotizzando 750 esuberi in provincia di Pisa a partire dal 2024 – prosegue Lenzi –. Fondamentale è stato, allora, nel 2019 muoversi subito, tutti insieme. E muoversi bene. Ora quegli esuberi sono cancellati e gli stabilimenti pisani continueranno a produrre iniettori".

L’azienda è ora saldamente in mano al gruppo Dumarey (ex gruppo Punch), un colosso nello sviluppo, l’integrazione e la produzione di soluzioni competitive in ambito propulsivo a partire da trasmissioni e motori. Le sue filiali di Torino sono specializzate nell’ingegnerizzazione di sistemi di propulsione innovativi e soluzioni di controllo all’avanguardia.