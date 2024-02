Il festival Riapre la finestra sul mondo

Torna Pensavo Peccioli, il festival ideato per essere una finestra sul mondo, una mappa per capire in che direzione stiamo andando. Un progetto che la Fondazione Peccioli Per ha portato avanti insieme al Post e al suo direttore Luca Sofri. Nel weekend tra l’8 e il 10 marzo Peccioli si prepara a ospitare il festival diventato uno degli appuntamenti fissi e più seguiti in Valdera. Una tre giorni di incontri per cercare di capire insieme agli ospiti le cose che accadono intorno a noi. Un modo per dare spazio al giornalismo, all’editoria, alla divulgazione scientifica.

Chiara Valerio, Valeria Parrella, Antonio Franchini e Ilaria Gaspari presenteranno i loro ultimi libri; Massimo Polidoro ricorderà Piero Angela insieme ad Amedeo Balbi; Il Trio Malinconico farà un reading e Paola Turci sarà protagonista di una serata di chiacchiere e musica. E poi ci saranno Roberto Burioni, Cecilia Sala, Marino Sinibaldi, Matteo Caccia, Alessandra Tedesco, Christian Rocca, Piero Dorfles, Antonio Manzini, Elena Loewenthal, Giorgio Zanchini, Donatella Di Pietrantonio, Eva Giovannini, Lia Capizzi, Luca De Gennaro, Corrado Fortuna e Diego De Silva. Tra i nomi anche alcune firme del Post, con degli appuntamenti che sono diventati dei veri e propri punti fermi del festival. La rassegna stampa "I giornali, spiegati bene" è affidata a Luca Sofri e Francesco Costa il sabato e con Sofri e Michele Serra la domenica, e la presentazione del nuovo numero della rivista Cose spiegate bene dedicato alle Olimpiadi, con Lia Capizzi e gli sportivi olimpici Eric Fantazzini, Vittoria Guazzini e Martina Guiggi. Stefano Nazzi e Giacomo Papi racconteranno e leggeranno A sangue freddo, il romanzo di Truman Capote. Infine, Francesco Costa presenterà il suo nuovo libro, Frontiera, e il suo racconto delle elezioni americane sul Post. Si comincia venerdì 8 marzo alle 17 con Roberto Burioni al cinema Passerotti per proseguire alle 18 al palazzo senza tempo con Chiara Valerio e Marino Sinibaldi. Alle 19 Francesco Costa e Luca Sofri saranno alla Galleria dei Giganti mentre alle 21 Paola Turci sarà sul palco del cinema Passerotti per l’incontro "Mentre saluto l’inverno". Gli appuntamenti sono gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento dei posti,il programma può essere consultato sul sito di Pensavo Peccioli.